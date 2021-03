16









Che ne sarà di Fabio Paratici? Che ne sarà del suo futuro? Rinnova o no? Diversi sono i "casi" rinnovo alla Juve: da Buffon a Chiellini, da Dybala a Ronaldo. Prima di tutto però c'è il contratto di Fabio Paratici in scadenza e a ruota di tutta l'area sportiva, da Federico Cherubini in poi.



LA SITUAZIONE - Come spiega calciomercato.com, al netto della complicatissima stagione vissuta dalla Juve, la più difficile degli ultimi dieci anni tra risultati fin qui deludenti e situazioni extra-campo persino clamorose, la decisione di Andrea Agnelli sembra proprio quella di continuare con la squadra di dirigenti dell'ultimo ciclo. Già da tempo è stata presentata un'offerta, economicamente al ribasso come da spending review già avviato a ogni livello in casa Juve, che però significa un rilancio a livello progettuale, storicamente si ragiona su cicli di tre stagioni.



LA RIFLESSIONE – Il sì non è ancora arrivato. Non sembra un problema economico, ma undici anni di Juve vissuti in prima linea lasciano il segno. E così anche Paratici riflette. Il tempo però sta scadendo e qui si intrecciano voci e rumors di ogni tipo: la separazione sembrava molto più concreta lo scorso agosto e poi anche in autunno, ora sembra tutto più sereno. Ma i contratti restano lì, ancora in scadenza. In attesa della decisione definitiva.