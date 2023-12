Dal sito ufficiale della Juve.Terza giornata del torneo amichevoleche vedrà impegnata lain una sfida casalinga da giocare in una cornice diversa dal solito come l’: la partita verrà disputata a porte chiuse ed è in programma per mercoledì 20 dicembre alle ore 12.I ragazzi allenati da Paoloaffronteranno i; squadra inserita nel gruppo B del torneo internazionale, raggruppamento all’interno del quale, oltre i bianconeri e i prossimi avversari, ci sono anche Slavia Praga, UD Almeria e AS Monaco. Un punto raccolto nelle prime due gare dalla Juventus Under 19, che ha pareggiato contro gli spagnoli a ottobre e perso contro il club della Repubblica Ceca a novembre.