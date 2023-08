Lahanno trovato un accordo per il trasferimento in prestito con diritto di riscatto di Marley. Il giovane attaccante francese si trasferirà così alla squadra friulana per una determinata durata, con la possibilità per l'Udinese di riscattare il suo cartellino definitivamente al termine del periodo di prestito.Nell'affare è stata inserita anche una clausola di riacquisto a favore della Juventus. Questa clausola consente al club bianconero di recuperare il giocatore al termine del periodo di prestito o in futuro, se decideranno di farlo, a condizioni stabilite nel contratto. Ciò offre alla Juventus la possibilità di mantenere un certo controllo sul futuro di Aké, proteggendo i propri interessi a lungo termine.