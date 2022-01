Debutto memorabile in prima squadra per Marley Aké. Neanche il tempo di entrare in campo contro la Sampdoria che il classe 2001 della Juve si è guadagnato un rigore con un dribbling fulminante, di fronte al quale Augello non ha potuto fare altro che spendere un fallo. E già si sprecano i paragoni per il giovane francese, con La Gazzetta dello Sport che parla di spunto da... "Cuadratino". Che possa rivelarsi un'arma in più per i bianconeri? Ce lo siamo chiesti noi de IlBianconero.com, che gli abbiamo dato un bel 6.5 in pagella. Stesso voto anche da parte degli altri giornali in edicola oggi, con Tuttosport che sottolinea: "Che personalità quando balla intorno alla sagoma di Rincon!".