Ci sarà anche Marley Aké tra i giovani della Juve che finiranno sotto i riflettori di Massimiliano Allegri durante l'ormai imminente ritiro pre campionato, che servirà appunto anche a decidere chi farà parte della rosa bianconera per la prossima stagione. Stando a quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, le chance di permanenza del francese classe 2001 potrebbero aumentare se il tecnico livornese si convincesse a puntare in maniera definitiva sul 4-3-3, come ad oggi sembra probabile.