E' stato da poco reintegrato in squadra l'esterno Marley Akè, assente per un lungo periodo a causa dell'infortunio rimediato ad inizio stagione. Ma il suo profilo piace molto anche ad altri club di italiani tra cui il Genoa. Stando a quanto riportato da Il Secolo XIX infatti, i rossoblù avrebbero iniziato a sondare il terreno per il giocatore già da diversi giorni e potrebbero presentare un'offerta concreta nei prossimi mesi.