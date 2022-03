E' arrivato con un bagaglio di 9 presenze in Ligue 1 con il Marsiglia, 137 minuti sul groppone, e si è fatto subito notare nelle due occasioni in cui è stato lanciato in campo. Di Marley Aké si può dire tutto, non che non sia pronto per disputare una partita con la Juventus dal primo minuto. L'esterno dovreebbe partire alto a destra, nel 4-4-2 che Allegri ha disegnato senza Dusan Vlahovic e che proporrà domani sera contro la Fiorentina, in una partita caldissima. OCCHIO A MIRETTI E SOULE' - Ecco, Aké dovrebbe essere il giovane indicato da Allegri come elemento dal primo minuto per i bianconeri. Marley più di Miretti. Marley più di Soulé. Il francese, che militava nella squadra B del Marsiglia in National 2 (Serie D francese), è cresciuto tanto in questa stagione e ormai è aggregato fisso con la prima squadra, in particolare dopo l'infortunio di Chiesa. Miretti, molto simile a Marchisio per caratteristiche e storia, può subentrare e dare manforte al centrocampo; lo stesso Soulé desta tantissima curiosità.