Marley, ex Juve ora in prestito all'Udinese, ha parlato in un’intervista rilasciata a Udinese Tonight: "Per me qua è una grande opportunità perché parliamo di un club importante per il calcio italiano. Tanti grandi giocatori sono passati per qua e io voglio portare qualcosa alla squadra per crescere e raggiungere gli obiettivi. Sono contento di essere qua. Lavoro tutti i giorni per convincere Sottil"."Il ruolo dove mi trovo meglio è l'attaccante o il quinto, come fatto alla Juve. Posso giocare anche esterno ma devo imparare anche a difendere bene. Mi alleno sia da seconda punta che da esterno, sia a destra che a sinistra. Posso ricoprire la posizione da entrambi i lati perché so calciare con tutti e due i piedi. Allegri chiedeva di venire più basso per andare in contropiede per avere maggiore copertura in questo ruolo"."In Francia ho imparato molto, il primo anno ci siamo qualificati in Champions League, mentre alla Juve sentivo l'esigenza di crescere e i bianconeri sono perfetti per questo. Allegri mi ha insegnato a come usare la palla, quando dribblare e puntare e quando invece rallentare. È severo ma aiuta tanto. Da Cuadrado ho imparato molto in allenamento, metteva un'intensità e un'applicazione che mi faceva dire wow".