di Federico Mariani

Tra Juventus ed Ajax è guerra di logoramento. Sembrava tutto fatto per il passaggio in bianconero di Matthjis De Ligt. La sensazione sull'ipotetico trasferimento resta comunque positiva: l'accordo raggiunto tra difensore e campioni d'Italia gioca a favore della Vecchia Signora. Anche perché il centrale olandese sta mandando messaggi più o meno inequivocabili ai lancieri, ribadendo come la sua volontà sia quella di giocare insieme a Cristiano Ronaldo in Serie A. Una posizione diversa rispetto alle trattative naufragate con Barcellona prima e Paris Saint-Germain poi.



NODO – Il vero problema è accontentare le richieste dell'Ajax. La differenza tra richiesta ed offerta non è elevata: si parla di una forbice di 7 milioni. Gli olandesi vogliono superare o almeno eguagliare il Southampton nella sfida tra chi ha venduto il difensore più costoso. Al momento gli inglesi restano al comando con la cessione monstre di Virgin Van Djik per 87 milioni di euro, ma i lancieri sono determinati a rifarsi sotto. CHIAVE – Per molti, attualmente, le speranze della Juve sono legate a Mino Raiola. L'agente sta cercando di trovare l'intesa con l'Ajax per convincerli a liberare presto De Ligt. Si lavora sui dettagli, anche se i biancorossi si stanno impuntando pericolosamente. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, il procuratore potrebbe anche consigliare alla Vecchia Signora di inserire una contropartita tecnica nell'affare ed il prescelto sarebbe Moise Kean. Una tattica che però non offre al momento garanzie sicure. Certamente il braccio di ferro sarà ancora lungo e dispendioso. La Juve resta comunque ottimista.