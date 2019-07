Parte il conto alla rovescia per De Ligt alla Juve. A raccontarlo è Calciomercato.com, secondo cui, con l'accordo già trovato tra la Juve e il giocatore (apparentemente l'impresa più ardua), adesso i bianconeri hanno intenzione di accelerare i tempi. 12 milioni netti bonus inclusi, cinque anni di contratto e clausola rescissoria variabile, con partenza fissata intorno ai 150 milioni. Raiola però vuole velocizzare il tutto: sabato, l'Ajax (che oggi ha iniziato il ritiro, con De Ligt presente) partirà alla volta dell'Austria per preparare la stagione che verrà. Il difensore vorrebbe evitare di salire su quell'aereo.



ALTRI CONTATTI - Intanto, in giornata ci sono stati altri contatti. Per CM, resiste la distanza tra domanda e offerta: la Juve ha da colmare un gap da 10 milioni di euro, essendo arrivata già a quota 65 - bonus compresi - mentre la richiesta dei Lancieri resta fissa sui 75, ormai da mesi. Nulla è in discussione, però l'attesa è praticamente finita. De Ligt sarà della Juve. Serve armarsi di un altro pizzico di pazienza.