Il braccio di ferro tra Juventus ed Ajax non accenna a diminuire. Come riportato dal Corriere dello Sport, i due club starebbero trattando ad oltranza per il cartellino di Matthjis De Ligt. Il centrale olandese dell'Ajax era dato per vicinissimo ai bianconeri, con i quali l'accordo era già stato trovato per ammissione dell'agente del giocatore, Mino Raiola. Tuttavia, ora, la situazione sembra piuttosto vicina ad un pericoloso stand by a causa delle onerose richieste del club olandese. A cercare di rompere questo blocco ci sta pensando proprio il procuratore con continui contatti con i lancieri.