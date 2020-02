Your browser does not support iframes.

"Ronaldo 50, non si ferma più", questo il titolo di apertura sulla prima pagina di Tuttosport: "Liquidata la Fiorentina, 3-0. Ma Commisso è furioso". Torino: "Rivolta contro tutti" e si torna al ko di Lecce, ai 15 gol subiti in 3 partite e al futuro di Walter Mazzarri in panchina. Infine l'Inter, che "ride con Lukaku" e la Lazio spettacolare.



Il Corriere dello Sport apre con "Juve aiutata" e "Solo scuse", il botta e risposta tra Commisso e Nedved. "Due rigori di CR7, viola ko".



Scopri nella gallery de ilBianconero.com tutte le prime pagine dei giornali in edicola!