Tempi più lunghi, al contrario, per chi deve ancora rientrare dagli Stati Uniti prima di iniziare a definire il proprio futuro. Verso i saluti causa abbondanza di soluzioni i giovani, sospeso tra l’opzione Frosinone e il ritorno a quella Salernitana che, intanto, marca stretto Miretti e attende il via libera per il prestito di Facundo Gonzalez. Lo riporta l'edizione odierna di Tuttosport.