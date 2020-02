Servirà un ritorno completamente diverso. La Juventus è chiamata a ribaltare la sconfitta di ieri per 1-0 contro il Lione, maturata da una prestazione opaca e da un primo tempo di basso livello. Per ottenere la qualificazione ai quarti di Champions League, la squadra di Sarri dovrà vincere con almeno due gol di scarto nella gara di ritorno del 17 marzo. Il successo con una sola rete di scarto (2-1, 3-2 etc.) comporterebbe l’eliminazione, così come il pareggio o la sconfitta. In caso di vittoria per 1-0 (stesso risultato di ieri ma in favore dei bianconeri), saranno necessari i tempi supplementari e gli eventuali calci di rigore.