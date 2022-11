Ieri è stato uno dei migliori in campo nella gara contro la Svizzera il terzino sinistro dellache sta disputando il Mondiale con la maglia del. Stando a quanto comunicato dalla nazionale però il giocatore si è fermato per. Avrebbe riportato unaSalterà sicuramente la sfida contro ile le sue condizioni saranno valutate di giorno in giorno. Dopo Danilo è il secondo bianconero a fermarsi.Il medico della Seleçao, Rodrigoha annunciato: "Alex Sandro ha avvertito dolore all'anca sinistra e non ha potuto proseguire la partita. Questa mattina è stato rivalutato. Abbiamo fatto fare una risonanza magnetica che ha mostrato una lesione muscolare all'altezza dell'anca sinistra. L'atleta non potrà giocare la prossima partita contro il Camerun e continuerà a essere curato in modo da poterlo recuperare il prima possibile".