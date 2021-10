Lo scrive la Gazzetta dello Sport, che ricorda come lo spagnolo debba aspettare qualche tempo in più di Dybala per poter rientrare ed essere a disposizione di Allegri. Intanto, Max, domani (ore 11) testerà le sue seconde linee in amichevole con l’Alessandria, dove ritroverà anche gli infortunati Arthur e Kaio Jorge.