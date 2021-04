Dopo l'annuncio del Manchester City dell'addio di Sergio Aguero a fine stagione, fuori dalla porta del Kun c'è una fila chilometrica. A maggior ragione se si pensa che il contratto dell'argentino scadrà a giugno quando sarà libero di trasferirsi in un nuovo club a parametro zero. Tra le società interessate c'è anche la Juventus, che sta pensando a lui in caso di cessione di Ronaldo o Dybala. Non solo però, perché i bianconeri se la dovranno vedere con Barcellona, Psg e - almeno - altri quattro club dell'MLS: il New York City, ex squadra di Pirlo, i Los Angeles Galaxy, i Los Angeles FC e l'Austin FC. Tanta concorrenza per la Juventus, che potrebbe così decidere di virare su un altro obiettivo.