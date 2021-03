1









Sergio Aguero è un attaccante che in passato, quando era uno dei principali uomini-mercato del calcio mondiale, è stato accostato anche alla Juventus. Oggi, con 33 anni da compiere a inizio giugno e un contratto col Manchester City che scade alla fine dello stesso mese, il suo allenatore Per Guardiola lo sta cercando di convincere a rinnovare. Lui però ci sta ancora pensando, e come riporta Calciomercato.com la Juve sta cullando l'ipotesi di provare il colpo a parametro zero. Dal City era arrivato un altro attaccante argentino (acquistato per 15 milioni, però) ossia Tevez.