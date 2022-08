Per la, agosto è un mese già decisivo per la stagione 22/23. La fine del precampionato, per definire gli ultimi dettagli, prendere le ultime decisioni sulla rosa; fine del precampionato da passare indenni, con la speranza che l’infermeria non trovi altri ospiti. Poi, dal 15, l’inizio della Serie A, di un campionato che dovrà necessariamente essere differente da quello dell’anno scorso.. In questo senso, le strategie passeranno dalla definizione della situazione legata all’infortunio di Pogba. Dopo questo, via alla ricerca di un altro centrocampista, del vice Vlahovic, di un esterno a sinistra; senza dimenticare, in prima battuta, le uscite degli esuberi.