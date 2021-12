Venerdì 10 dicembre l'associazione, che si occupa di bambini oncologici, in occasione dell'accensione dell'abete natalizio donato al Vaticano dal comune di Andalo ha assistito all'udienza di. I bambini di Agop hanno donato al Pontefice i lavoretti creati dalle loro mani, disegni e letterine per chiedere di non essere abbandonati nel corso della loro malattia."Un altro dono particolare ha sorpreso il Santo Padre - spiega Agop sulla sua pagina Instagram -: la maglia autografata con dedica inviata per l'occasione del nostro testimonial e amico. Il Papa è scoppiato in una risata quando si è accorto che, nella sua dedica, il giocatore della Juventus e della Nazionale ha preso a prestito una delle tante belle riflessioni del Pontefice stesso".