Andrea Agnelli vuole mediare per i diritti tv. La posizione della Juve emersa nell'assemblea di Lega di ieri non è mutata rispetto agli stessi giorni. “Sono partner storici e possono essere in difficoltà anche loro”, il ragionamento del numero uno bianconero che sta portando avanti il partito della trattativa con le società che detengono i diritti tv e che non hanno saldato la sesta rata da oltre 200 milioni di euro complessivi. Della stessa idea di Agnelli sono anche Inter e Milan con Marotta e Scaroni. Agnelli ha comunque ribadito l’obbligo di pagamento da parte di Sky, Dazn e Img.