La Juventus festeggia oggi i 100 anni di legame con la famiglia Agnelli, un traguardo storico ed unico in Italia. Una "dinastia" che però non è la più lunga tra le proprietà dei vari club sportivi in tutto il mondo. Come ricorda la Gazzetta dello Sport infatti, la proprietà più longeva in assoluto nella storia dello sport mondiale è quella della famiglia Halas, che possiede i Chicago Bears della National Football League dal 1920.