Il giorno dell’udienza. Andrea Agnelli oggi si presenterà presso il Tribunale Federale per discutere la sua posizione in merito al caso Juve, soprattutto per quanto riguarda il filone legato alle plusvalenze fittizie. Come si legge sul Corriere dello Sport, è rimasto l’unico soggetto di quella dirigenza a combattere fra le varie aule di tribunale, visto che il 30 maggio scorso gli altri imputati, fra cui Paratici, Cherubini e Arrivabene (e lo stesso club) hanno patteggiato per quello che riguarda il filone di indagine che aveva al centro le manovre stipendi e i rapporti con agenti e altre società. Ma Agnelli non ha accettato il patteggiamento e così si siederà in tribunale per combattere su tutti i filoni. All'udienza ci sarà anche il procuratore federale Giuseppe Chiné che potrebbe chiedere un ulteriore anno di inibizione nei confronti di Agnelli per responsabilità diretta. Oggi quindi Agnelli al Tribunale Federale per le plusvalenze e domani al Tar per gli accordi di riduzione di 4 mensilità.