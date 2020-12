6









Andrea Agnelli continua a collezionare riconoscimenti. Dopo il premio di miglior presidente al Golden Foot 2020, arriva quello di Miglior Presidente Europeo nell'ambito del Golden Boy istituito da Tuttosport. È lo stesso giornale torinese a spiegare le motivazioni: "Appassionato di Juventus prima ancora di saper leggere e scrivere, Agnelli ha costruito un club in grado di vincere 17 trofei in 10 anni (9 scudetti, 4 coppe Italia, 4 Supercoppe), tornare ai vertici europei e ingaggiare il giocatore più famoso e forte del mondo. E il progetto ovviamente continua, anzi è stato coniato anche uno slogano che racchiude l'essenza della filosofia juventina: quel Live Ahead che riassume la voglia di primeggiare e di innovare, arrivare prima degli altri alle soluzioni e alle prospettiva. Lo stadio, l'evoluzione del marchio, la strategia commerciale per vendere un'idea più che una squadra di calcio, l'impegno contro il razzismo, la creazione della squadra femminile con criteri professionali e la seconda squadra, la modernizzazione della parte tecnica grazie a un centro sportivo innovativo, la creazione di uno staff più complesso e organico, l'utilizzo di un proprio centro medico. E in agenda ci sono: costruzione di un nuovo stadio per Under 23 e Women, risalita economica dalla crisi Covid, nuove frontiere degli e-sport. Ma Agnelli ha a cuore pure le sfide comuni: la prossima è la riforma del calendario, di cui tutti si lamentano ma che nessuno tocca da decenni".