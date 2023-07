Due date chiave per l’ex presidente Andrea. Lunedì 10 luglio è in agenda l’udienza al tribunale federale nazionale per le manovre stipendi, le partnership con altri club e i rapporti con gli agenti. Agnelli è l’unico imputato visto che gli altri dirigenti hanno patteggiato. L’udienza, però, potrebbe subire un ulteriore rinvio, sarebbe il terzo.Questo perché il giorno dopo, l’11 luglio, l’ex numero uno bianconero dovrebbe presentarsi al Tar per la questione plusvalenze. Come riporta il Corriere dello Sport: “Le due questioni sono collegate: chi ha siglato l’accordo ha, infatti, rinunciato a presentare ulteriori reclami sulla prima condanna. Agnelli potrebbe attendere l’esito del giudice amministrativo sul primo filone prima di farsi giudicare per il secondo. L’intesa con Chiné, fin qui, è sfumata per questioni di principio. Ma il tempo per trovarla c’è”.