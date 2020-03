Il 5 marzo a Londra si terrà l'evento FT Business of Football. Saranno presenti anche il presidente della Juventus, Andrea Agnelli in qualità anche di rappresentante dell’Eca e sarà tra i relatori della serata. Con il Presidente Agnelli, all'evento sarà presente anche il numero uno dell’Inter, Steven Zhang. Anche lui sarà relatore della serata e anche lui membro dell’ECA. L’evento si terrà dalla ore 10 alle 18. Juve e Inter insieme per questa occasione, lontani dalle chiacchiere sul recupero della grande sfida di campionato.