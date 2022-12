Due minuti e qualche seconddurante l'assemblea dei soci andata in scena nella giornata di ieri. Ma se non fosse davvero questo l'addio ma solo un arrivederci? La scelta di dimettersi infatti, come ha ribadito anche con le ultime parole, è stata dolorosa e condizionata da quanto succedeva all'esterno con le vicende giudiziarie in corso. Non certo perché Agnelli volesse terminare la sua avventura da numero uno bianconero.Il primo, come scrive Tuttosport, è quello di rDa questo punto di vista, non c'è da considerare solo lo scontro con la Procura di Torino e la Consob ma anche il filone legato alla Superlega e al pronunciamento della Corte di Giustizia europea che avverrà a Marzo. Elkann è d'accordo con il cugino sulla necessità di cambiare le dinamiche del calcio europeo e mondiale ma se la Corte andasse "contro" la Superlega, allora si dovrebbe cambiare strada.C'è poi un'altra via attraverso la quale l'ex presidente bianconero riprenderebbe il controllo della società. Ovvero, come riporta il quotidiano, chsfruttando un'eventuale uscita dalla Borsa. Agnelli non dovrebbe per forza acquisire il 100% della Juve ma solo parte delle quote con il restante della società in mano a un fondo.Il primo obiettivo è infatti quello di traghettare la società fuori dalla bufera giudiziaria in corso. Così come altrettanto vero è che non si può escludere l'uscita dalla Borsa per maneggiare con più flessibilità la Juve e poi cercare un socio o cedere una quota sostanziosa. In ogni caso, Agnelli rimarrà dentro il mondo Juve. Se andasse in porto questo secondo scenario, si parlerebbe comunque di anni e non mesi.