Intervenuto nel corso dell'evento organizzato da Il Foglio a San Siro, il presidente della Juve Andrea Agnelli ha detto la sua anche sulla Coppa Italia, che i bianconeri si giocheranno in finale contro l'Inter il prossimo 11 maggio. Ecco il suo pensiero: "La Coppa Italia conta solo se si perde? No, ogni trofeo conta e credo che il più importante in assoluto sia il campionato perché ti dà la dimensione e la fotografia di chi è più forte di tutta la stagione. Mentre le altre competizioni a eliminazione diretta o andata e ritorno possono essere figlie di 20 minuti e non sempre la più forte vince. Quella più importante è il campionato, quella con più appeal è la Champions League ma ogni titulo - come direbbe qualcuno - conta".