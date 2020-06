Cosa accade con i playoff? Calciomercato.com fa il punto della situazione, lanciando un retroscena interessante sulle intenzioni di Agnelli. Il presidente della Juventus è intervenuto in merito alla questione del 'mini torneo' per decidere lo scudetto: Agnelli è stato invitato ad assistere al consiglio federale benché non ne sia membro, e ha colto la palla al balzo per chiedere una formula playoff quantomeno breve. Non avrebbe senso, per lui, far riprendere il campionato con il suo normale svolgimento se poi giochiamo comunque tante partite.



VERSIONE PLAYOFF - Dunque, Il playoff scudetto sarà a quattro (semifinali e finale) oppure a sei, con le prime due già qualificate per le semifinali e le squadre che in classifica occupano i posti dal terzo al sesto che si affronteranno in un turno preliminare. In quest’ultimo caso, in Champions dovrebbero andare le quattro semifinaliste e non le quattro che saranno ai primi posti al momento dello stop per evitare che possa rimanere fuori dalla coppa principale la squadra campione d’Italia.