Le parole di ​Karl-Heinz Rummenigge, ex CEO del Bayern Monaco, a RTV38: "Noi al Bayern Monaco siamo stati capaci di vincere e per vent'anni anni chiudere i bilanci in attivo. Io non dormirei la notte se avessi i debiti che ha Agnelli alla Juventus. Noi siamo stati bravi al Bayern a portare avanti la nostra politica che ci ha permesso anche di vincere tanto".