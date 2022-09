Come racconta Gazzetta, resta saldo il rapporto tra. Tra tecnico e presidente c’è convergenza sulla necessità di unità d’intenti per uscire in fretta dal tunnel, ma entrambi sanno che il tempo a disposizione non è illimitato... In sostanza, Allegri trascorrerà i giorni di riposo nel conforto di casa sua (domani la ripresa degli allenamenti) con la consapevolezza di poter contare sull’aiuto di Agnelli. Un appoggio importante non solo perché arriva dal numero uno del club, ma anche dal punto di vista umano. Allegri però sa bene che, al di là dell’amicizia e dei rapporti personali, alla Continassa non si fanno eccezioni. Alla Juventus sta tranquillo solo chi vince e il tecnico dei 5 scudetti di fila è stato ripreso proprio per questo.