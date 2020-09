Oggi è il giorno della presentazione ufficiale di Weston McKennie, che parlerà in conferenza stampa alla Continassa come nuovo giocatore della Juventus (inizio alle 15.30, potrete seguire tutto in diretta qui su ilbianconero.com). Ed è stato anche il giorno delle visite mediche del nuovo talento di casa Juve, Tommaso Barbieri arrivato dal Novara. Per l'occasione, nel quartiere generale juventino sono arrivati Andrea Agnelli, Fabio Paratici e Federico Cherubini. La dirigenza bianconera vuole stare vicino alla squadra in un pomeriggio così significativo, ed è probabile che si faccia un punto sul mercato, viste la situazione Suarez da sbloccare e tutti gli annessi e connessi.