. No, non è una nuova specialità culinaria piemontese, ma un tema sempre caldo nei pensieri di Andrea, a maggior ragione nel giorno in cui a Torino arriva il Paris Saint-Germain di NasserI due si sono visti nel classico incontro tra i club che precede la sfida di Champions League e, secondo quanto riportato da L’Equipe, sul tavolo durante l'incontro tra presidenti c'è stato proprio il futuro del calcio europeo.- Loro che rappresentano i poli opposti nella "lotta" Uefa-Superlega nel ristorante "del Cambio" al centro di Torino, secondo alcune testimonianze citate dal quotidiano francese sono entrati nel merito della questione dopo qualche chiacchiera. Prima, infatti, il presidente bianconero si è detto dispiaciuto del fatto che la sfida di stasera non avrà una grande posta in gioco, poi avrebbe rilanciato la questione Superlega. Agnelli ha spiegato che “le big vogliono sempre affrontare le altre big”, mentre Al Khelaifi avrebbe replicato che i cicli di vittorie e sconfitte sono l’essenza del calcio. Il tutto nel giorno in cui Bernd Reichart, CEO della Superlega, ha parlato di un incontro fissato con la Uefa e di un'apertura al confronto proprio sul tema.