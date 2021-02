Quattro stagioni più tardi, la Juve gli presentò un'occasione niente male: far parte di un gruppo fresco d'arrivo in finale di Champions. Sappiamo tutti com'è andato poi il destino di Alex Sandro: alla sesta stagione in bianconero, è ormai uno dei senatori, sebbene la crescita devastante che sembrava netta a inizio avventura si sia un po' fermata. Come scrive Gazzetta, anche questa è stata "una stagione piena di stop&go, fermato tra settembre e novembre da un infortunio alla coscia e poi per tutto gennaio dal Covid. Rientrato in punta di piedi contro Spal e Samp, con un po’ di ruggine da togliersi, si è ripreso la fascia sinistra e non è più uscito". Nello stadio che l'ha visto protagonista, la grande occasione di riprendersi la Juventus.