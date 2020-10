Secondo quanto raccontato da Sky Sport, per la Juve oggi c'è stato un nuovo giro di tamponi. Gli esiti sono attesi in serata, con un quadro che sarà però totalmente chiaro soltanto domani, poco prima della partenza verso Crotone: i calciatori, infatti, anche nella mattinata di gara si sottoporranno a nuovi test rapidi. La Juventus si trova ancora nella bolla, in isolamento fiduciario dopo la notizia della positività al coronavirus di Weston McKennie. Il centrocampista americano non si è ancora negativizzato e sarà chiaramente tra gli indisponibili della gara. Staremo a vedere se ci sono positività nelle prossime ore.