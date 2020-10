1









Leonardo Bonucci ha messo in apprensione il popolo bianconero con la sua uscita dal campo ieri sera durante il secondo tempo di Juventus-Verona. Un pessimismo leggermente scemato con l'esito degli esami medici che oggi hanno escluso lesioni muscolari alla coscia destra. E secondo Sky Sport il leader della difesa juventina potrebbe essere addirittura rischiato titolare da Pirlo nella partita di mercoledì sera all'Allianz Stadium contro il Barcellona in Champions League. Sarà lo stesso Bonucci a stabilire se sarà o meno della partita, in base alle proprie sensazioni.