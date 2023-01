Tra un campo e l'altro, si programma anche il futuro. E il futuro ha il volto dei leader, tecnici ed emotivi di questa Juventus. Ormai èa fare le veci di. Anzi: a incarnare lo spirito del capitano, anche perché Leo è stato spesso fuori per infortunio. Come racconta Tuttosport, arriverà un premio alla maturità e all'impegno: nelle prossime settimane il 31enne di Bicas dovrebbe sottoscrivere un nuovo accordo fino al 2026, allungando così i propri orizzonti a Torino oltre l’attuale scadenza del 2024. Per la gioia di Allegri e per quella del giocatore.Ma non è il solo a giocare un'altra partita, sempre delicata: si parla tanto delle intenzioni sul rinnovo di. La Juve ha intenzione di mettere sul piatto tutte le possibilità, così da provare a convincere madame Veronique. Il motivo? Per TS, il costo totale di eventuali operazioni per mettere le mani su sostituti all’altezza – leggi alla voce Milinkovic-Savic – difficilmente sarebbe inferiore all’investimento per un rinnovo (con tanto di bonus alla firma) in favore del 27enne di Saint-Maurice.