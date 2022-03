Parla Claudio Vigorelli, agente di Nicolò Zaniolo, non ha fretta per il futuro e spiega: "Fa piacere l'accostamento alle big ma il futuro lo vedremo con calma. Il progetto alla Roma è bellissimo - dice a Tmw - quello che sarà il futuro lo vedremo con calma. Ultimo derby in panchina? Ci teneva, ma è stato vinto e questo è l'importante".