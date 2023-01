Ieri Adrienha saltato la gara contro il Monza, sembrava per risparmiarlo verso la gara contro l'Atalanta di domenica sera all'Allianz Stadium. In realtà, stando a quanto riferisce La Gazzetta dello Sport, il centrocampista francese sarebbe in dubbio per la gara contro la Dea. Il centrocampista sembra essere alle prese con unSoltanto dopo l'allenamento di oggi Massimiliano Allegri capirà se potrà contare su Adrien per la sfida Champions contro l'Atalanta oppure dovrà farne a meno.