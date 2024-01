Juve: gli affari ufficiali di gennaio 2024



Juventus Next Gen: gli affari ufficiali di gennaio 2024



Juventus Women: gli affari ufficiali di gennaio 2024



Asia Bragonzi alla Juve

Ruolo: attaccante

Ultima squadra: Sampdoria



Margherita Brscic al Bologna

Ruolo: attaccante

Ultima squadra: Parma



Elsa Pelgander alla Juve

Ruolo: centrocampista

Ultima squadra: Kif Orebro



Joe Echegini alla Juve

Ruolo: centrocampista

Ultima squadra: Florida State

Chi hafinora la Juventus? Quali sono stati iSiamo qui per rispondere a tutti i vostri dubbi, domande e sensazioni. La Juve ha intanto approcciato con calma quest'edizione del calciomercato e sta valutando le opportunità in vetrina in questo momento L'elenco degli obiettivi resta importante, madifficilmente lapotrà tornare in maniera massiccia sul mercato.Al momento la Juventus non ha ufficializzato alcun acquisto nel mercato di gennaio per la prima squadra.Al momento la Juventus Next Gen non ha ufficializzato alcun acquisto nel mercato di gennaio.Il giocatore più vicino per la squadra di Brambilla resta Luigi Cherubini , in arrivo dalla Roma.Asiatorna in bianconero. L’attaccante, classe 2001, saluta la Samp, con cui ha giocato, in prestito, la prima metà di questa stagione. Nove presenze in campionato e un gol messo a segno (proprio contro la Juve): questo il suo bottino in blucerchiato.La stagione di Margheritaproseguirà a pochi chilometri di distanza da dove è iniziata nel gennaio del 2023. È ufficiale, infatti, il prestito fino al 30 giugno 2024 del difensore classe 2001 dal Parma al Bologna.Elsaè ufficialmente una giocatrice delle Juventus Women. La svedese, classe 2006, centrocampista, arriva dal Kif Örebro e firma un contratto fino al 30 giugno 2026.Centrocampista, classe 2001, è nata in Olanda, ha passaporto inglese, gioca per la Nazionale della Nigeria e arriva in bianconero dagli Stati Uniti, precisamente dalla Florida. Questo l’identikit di Jennifer “Joe”, nuova giocatrice delle Juventus Women. Firma fino al 30 giugno 2026 e indosserà la maglia numero 26.