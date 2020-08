È stallo tra Juventus e Napoli per l’affare Milik. Il polacco ha da tempo l’accordo con i bianconeri, tutt’altra storia lo stato dell’operazione tra i club, tra cui permane distanza tra domanda e offerta. La Juve sta provando ad inserire Bernadeschi nell’affare, ma la contropartita non scalda i partenopei che continuano a chiedere 40 milioni di euro. Come riporta La Repubblica, la Roma sarebbe in agguato per inserirsi in questo stand-by, reputando Milik il perfetto erede di Dzeko. Dal canto loro, i giallorossi hanno pedine più allettanti per abbassare le richieste di De Laurentiis gradite al Napoli, come Veretout e Under.