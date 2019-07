Un colpo dal Brasile, un affare ormai concluso. La Juventus vuole rinforzare la propria squadra Under 15 per portarla ai più grandi successi ed ecco perché ha bloccato un altro talento. Lui è Fábio Mondoni de Freitas, detto Fabinho, ed è un classe 2005, brasiliano di origine italiana. Recentemente la sua famiglia si è trasferita in Italia e lui potrebbe seguirla a breve, anche se è ancora sotto contratto con il Palmeiras fino al 31 dicembre 2019. Come riporta Giovanibianconeri.it, questo è l'unico ostacolo al suo passaggio in bianconero, ma l'entourage è al lavoro per risolvere la situazione.