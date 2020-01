Emre Can ed il Borussia Dortmund stanno cominciando a discutere della possibilità di un trasferimento del mediano in terra tedesca. Un ritorno in patria gradito da Emre Can, che alla Juventus si sta trovando le strade che portano alla titolarità estremamente congestionate. Così, il Dortmund ha cominciato ad avanzare le sue proposte al giocatore, mentre sta anche studiando l'offerta da fare alla Juventus. I bianconeri lo valutano tra i 30 ed i 35 milioni di euro, ma a quanto pare la squadra della Renania non vorrebbe spingersi fino a quel prezzo: come riportato da Calciomercato.com, infatti, la prima proposta non supererebbe i 20 milioni di euro.