La Juventus sta facendo sul serio per Vasilije, centrocampista montenegrino classe 2006 del Buducnost Podgoric. Il club bianconero ha già fatto un'offerta tra i 2.5 e i 3 milioni di euro per fralo arrivare in Italia a giugno ma essendo extracomunitario c'è un dubbio da sciogliere. Occupare subito uno dei due slot a disposizione o farlo acquistare in collaborazione da un altro club italiano e lasciarlo in prestito per un anno lontano da Torino?