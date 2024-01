In questi giorni, Vasilijeha fatto visita a Torino per esplorare le strutture della Juventus, compiendo così il primo passo verso il suo graduale avvicinamento al club. Il talentuoso giovane sarà protagonista di un trasferimento definitivo in estate, quando si unirà ufficialmente alla Next Gen bianconera. L'esperienza a Torino gli ha permesso di immergersi nell'ambiente juventino e di iniziare a comprendere il contesto che caratterizzerà la sua futura esperienza calcistica. Questa tappa preliminare testimonia l'anticipazione e l'entusiasmo per il futuro legame tra Adzic e la Juventus, augurando al giovane giocatore una transizione armoniosa nel nuovo capitolo della sua carriera.