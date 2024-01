La Juventus nei giorni scorsi ha completato tutte le formalità per Vasilije. Affare concluso e confermato, come dimostra anche la sua presenza in città. Il giovane classe 2006, infatti, ieri ha visitato le strutture del club e assistito all'Allianz Stadium a Juve-Sassuolo. Dopo questo blitz italiano, il talento rientrerà in Montenegro per far ritorno alla Juve in estate, quando potrà lasciare il suo attuale club.