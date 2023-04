Se c’è qualcosa che Dusannon ha mai imparato a fare, quella è nascondere le emozioni. Se c’è qualcosa che sembra aver disimparato a fare, quella è il gol. Se le due cose si intrecciano, ne escono le immagini di un calciatore fortemente frustrato in campo. Ieri sera, dopo, il numero 9 della vecchia Signora ha toccato quotaminuti senza gol su azione. L’ultimo, su rigore, risale alla partita contro il Friburgo, 463 minuti fa. Un’eternità per uno come Vlahovic, abituato a flirtare ogni partita con il gol, centro del progetto bianconero designato nel gennaio scorso.Un problema, un bel problema.: tra chi indica Allegri e il suo gioco come colpevoli e chi, invece, sottolinea le mancanze del serbo. Una situazione che, come riporta calcimercato.com, cambia anche le carte in tavola in vista della sessione estiva di mercato: “Fissato il prezzo in tempi non sospetti,. Contatti e non solo sondaggi sono andati in scena già negli scorsi mesi, il mercato dei centravanti è sempre attivo, ma se a gennaio è stata la pubalgia a congelare l'interesse dei club di Premier (su tutti), per giugno la corsa è pronta a riaccendersi con ilpronto a scalare posizioni”.La prolungata fase di astinenza, però, rischia di avere effetti anche sulle trattative, facendo perdere la posizione di forza del club bianconero che non vuole scendere sotto i 90 milioni: “Tempo al tempo, prima c'è una stagione ancora ricca di impegni e obiettivi,”.