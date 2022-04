Dusan Vlahovic torna al gol e la Juventus vince, in rimonta, a Cagliari. Una vittoria fondamentale, come sottolineano le parole di De Ligt a fine gara: "A Cuadrado offrirò una cena, mi ha fatto un buon cross, del resto lui è uno specialista, lo scorso anno ne ha fatti tantissimi ed è un elemento fondamentale per la squadra. Per fortuna abbiamo reagito pareggiando. Siamo rientrati bene, creando diverse occasioni. E poi finalmente Vlahovic ha segnato un gran gol. E’ una vittoria meritata. E ora? Tutte vittorie".