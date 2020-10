Si decide tutto lì, ancora una volta a sinistra. La toppa c'è, ma il buco si vede comunque: chi giocherà sulla fascia mancina, ora che Alex Sandro ha dovuto prolungare l'assenza di altri dieci giorni? Pirlo ha tre idee, tutte più o meno valide. Cuadrado resta la principale; Chiesa, espulso a Crotone e dunque indisponibile con il Verona, porta però a fare altre riflessioni. E a ricollocare il colombiano sulla destra.



TOCCA A FRABOTTA? - Potrebbe toccare nuovamente a Frabotta. Il giovane esterno parte davanti nelle gerarchie: ha risposto bene con la Samp, molto meno con il Crotone. Pirlo lo tiene sempre in considerazione per applicazione e perché resta comunque l'opzione più semplice, quella che non sconvolge poi così tanto i piani. Dunque, scelta fatta? No, perché resiste inoltre la scelta 'coraggiosa'. Rispetto a qualche settimana fa, c'è anche un Bernardeschi in rampa di lancio (estrema alternativa è Kulusevski) e i tempi sembrano maturi per un tentativo in questo senso. Del resto, l'aveva detto il Maestro tempo fa: "Il suo ruolo è a tutta fascia". Prima o poi, dovrà giocare lì. Meglio prima che poi, forse.