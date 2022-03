Dal momento in cui il rapporto con Dybala è stato definitivamente interrotto, la Juventus ha iniziato a pensare all'immediato futuro, alle strategia da mettere in campo per la prossima sessione di mercato. Sostituire l'attuale numero dieci bianconero non sarà semplice, sia per l'affetto che i tifosi provano per lui, sia per il valore tecnico che mette in campo. Perciò, ci vorrà un profilo di alto livello e Allegri sembrerebbe avere le idee ben chiare. Infatti, il prescelto del tecnico livornese sarebbe Salah. A raccontare le ultime, su questo fronte, è calciomercato.com: "Il sogno di Allegri è però uno solo e risponde al nome di Mohamed Salah. Il talento del Liverpool ha il contratto in scadenza nel 2023 e non ha ancora trovato l'accordo per il rinnovo. Questione di motivazioni e di soldi, con l'egiziano che vuole migliorare l'attuale ingaggio, di oltre 12 milioni di euro a stagione. La Juve, se riportasse in Italia l'ex Roma, potrebbe beneficiare del Decreto Crescita e quindi di una tassazione del 25%. Ma anche con questa agevolazione l'affare risulta molto difficile".